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Bahnstrecke zwischen Thun und Bern unterbrochen

Keystone-SDA

Die Bahnstrecke zwischen Thun und Bern war am Dienstagmorgen unterbrochen. Grund dafür war ein Personenunfall. Im morgendlichen Pendlerverkehr kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Reisende wurden mit Ersatzbussen transportiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die SBB meldete den Unterbruch zwischen Gümligen und Münsingen kurz vor sechs Uhr früh auf ihrem Internetportal. Betroffen waren sowohl der Fernverkehr wie auch der Regionalverkehr. Verschiedene Züge wurden über das Gürbetal umgeleitet.

Die Reisenden wurden mit Bahnersatzbussen transportiert. Wegen Staus und einer Baustelle mit Ampel benötigten die Busse jedoch länger.

Gegen 08.15 Uhr waren die Gleise wieder befahrbar und der Zugverkehr konnte schrittweise wieder aufgenommen werden. In dieser Anfangsphase rechnete die SBB weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen.

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