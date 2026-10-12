Bahnverbindung Feldkirch A – Buchs SG geht wieder in Betrieb

Keystone-SDA

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Die wegen Sanierungsarbeiten seit Mitte Juni gesperrte internationale Bahnverbindung zwischen Feldkirch A und Buchs SG geht wieder in Betrieb. Die Sperre ende am 14. Oktober um 16.00 Uhr. Ab 15. Oktober sei der Bahnverkehr wieder durchgehend möglich, teilten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Montag mit.

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(Keystone-SDA) Auf der rund 18 Kilometer langen, eingleisigen Strecke wurden Brücken und Bahnhöfe sowie die Infrastruktur erneuert. Die Investition belaufe sich auf 123 Millionen Euro (rund 114 Millionen Franken), hiess es in der Mitteilung.

Züge verkehrten bereits ab Dienstagnachmittag, weil vor der Freigabe Testfahrten stattfänden. Auf dem Abschnitt wurden Gleise und Unterbau sowie Eisenbahnkreuzungen erneuert, Leit- und Sicherungstechnik sowie Signal- und Stellwerksanlagen modernisiert, ebenso Oberleitungsanlagen, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur. Zudem habe man mehrere Brücken und Tragwerke saniert.

Mit der Wiederaufnahme des Verkehrs gehe auch der erneuerte, nun barrierefreie Bahnhof Nendeln FL in Betrieb, am 14. Dezember soll die neue Haltestelle Feldkirch-Tosters folgen. Die Haltestellen Feldkirch-Altenstadt und Feldkirch-Gisingen würden im Zuge der nächsten internationalen Streckensperre voraussichtlich 2030 erneuert, hiess es.

Während der viermonatigen Totalsperre war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, allerdings mussten Passagiere mit verlängerten Reisezeiten und abweichenden Haltepunkten rechnen. Im Fernverkehr wurde ein Teil der Verbindungen über alternative Routen umgeleitet. Am Bahnhof St. Gallen hielten zwischenzeitlich die Nachtzüge nach Wien und Budapest.