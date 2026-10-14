Basler Herbstmesse wartet mit 37 Neuheiten auf

Keystone-SDA

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Die Basler Herbstmesse bietet für ihre 555. Ausgabe 37 neue Attraktionen an. Die grösste Vergnügungsmesse der Schweiz beginnt am 24. Oktober und erwartet rund eine Million Besucherinnen und Besucher auf sieben Plätzen.

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(Keystone-SDA) Unter den 37 Neuheiten befindet sich auf dem Kasernenareal die Weltpremiere des Fahrgeschäfts «Invader», wie das Präsidialdepartement am Mittwoch vor den Medien bekanntgab. Dort stehen neu auch der Freifallturm «Gravity», die Achterbahn «High Explosive» und eine Handleserin. Auf der Rosentalanlage gibt es mit dem «Hexen-Flieger» ein 40 Meter hohes Kettenkarussell.

Auf dem Münsterplatz dreht sich ein neues, 48 Meter hohes Riesenrad. Der Petersplatz richtet sich mit dem Laufgeschäft «Happy Farm» und einer neuen Kinder-Eisenbahn besonders an Familien. Nach vielen Jahren kehrt zudem die Kult-Bahn «Calypso» auf den Barfüsserplatz zurück.

Für die 480 Plätze an der Basler Herbstmesse gingen insgesamt 1000 Dossiers ein, wie Manuel Staub, Leiter und Messen und Märkte sagte.

Handwerkerdörfli wird grösser

Das Handwerkerdörfli auf dem Petersplatz wurde auf neun Stände und eine Weinbar erweitert, wie es weiter hiess. Dort werden alte Handwerkstechniken wie Glasblasen, Schmieden oder Drechseln gezeigt.

Für die Anreise verkehrt die spezielle Tramlinie 22, die die Besuchenden zu den verschiedenen Plätzen bringt. Sie fährt jeweils am Freitag- und Samstagabend sowie sonntags vom Bahnhof SBB via Kirschgarten, Bankverein, Kunstmuseum und Wettsteinplatz zum Messeplatz.

Zudem verstärken die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) ihr Angebot auf den Linien 6 und 8. Auch sei dieses Jahr der Durchgang zum kHaus Plaza möglich, was eine direkte Achse via Fähre zum Kasernenareal ermögliche, sagte Staub.

Finale der Fressmeile am Messe-Parking

Bei der sogenannten Fressmeile vor dem Messe-Parking wird der Besucherandrang an den Wochenenden gezählt und bei Bedarf reguliert respektive umgeleitet, wie Staub sagte. Die beliebte Fressmeile wird es dieses Jahr das letzte Mal so geben.

Nach der Herbstmesse wird das Messe-Parkhaus abgerissen und durch den Rosentalturm ersetzt. Staub bezeichnete dies als Wermutstropfen. «Für das nächste Jahr haben wir selbstverständlich eine attraktive Verpflegung vorbereitet, die Fressmeile fällt nicht ersatzlos weg».

Staub kündigte zudem an, dass bei starken Sturm- und Windwarnungen einzelne Bereiche des Petersplatzes, des Münsterplatzes oder der Rosenanlage wegen der durch Trockenheit geschwächten Bäume temporär geschlossen bleiben könnten.

Die Basler Herbstmesse dauert bis zum 8. November, auf dem Petersplatz bis zum 10. November.