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Betrunkene wollen nach Unfall Auto mit Traktor abschleppen

Keystone-SDA

Ein betrunkener Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen in Hildisrieden LU verunfallt ist, hat vergeblich versucht, sich selbst zu helfen. Er und ein ebenfalls alkoholisierter Mann schafften es nicht, das Fahrzeug mit einem Traktor zu bergen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies hat die Luzerner Polizei am Montag mitgeteilt. Mediensprecher Yanik Probst ergänzte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass das Auto in eine Rabatte gefahren und dabei beschädigt worden sei.

Der 21 Jahre alte Autofahrer organisierte nach dem Unfall Hilfe. Er und ein 22 Jahre alter Mann versuchten dann, mit einem Traktor das Unfallauto zu bergen. Dies habe nicht funktioniert, hiess es in der Mitteilung.

In der Zwischenzeit war die Polizei eingetroffen. Eine Atemalkoholprobe zeigte, dass der Unfallverursacher umgerechnet 1,5 Promille innehatte. Bei seinem Helfer wurde ein Wert von 0,88 Promille gemessen. Beiden sei der Führerausweis abgenommen worden, teilte die Luzerner Polizei mit.

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