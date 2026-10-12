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Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalkollision in Triesen FL

Keystone-SDA

In Triesen FL ist es am Sonntagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 20.00 Uhr fuhr ein Mann gemäss einer Mitteilung der Landespolizei vom Montag alkoholisiert von Triesenberg talwärts in Richtung Triesen. In einer Rechtskurve sei er auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Eine Person wurde bei der Kollision schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

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