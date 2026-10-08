Domleschg GR empfiehlt Trinkwasservorrat wegen Wasserknappheit

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Domleschg hat am Donnerstag gemeldet, dass in ihren Ortsteilen Feldis und Scheid das Wasser knapp wird. Wenn die Quellschüttungen im gleichen Ausmass weitersinken, könnte der Wasserbedarf gemäss einer Mitteilung in Scheid ab Mitte Dezember und in Feldis ab Anfang November nicht mehr gedeckt werden.

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(Keystone-SDA) Die Gemeinde Domleschg ergreift aufgrund der Wasserknappheit in Scheid und Feldis verschiedene Massnahmen. So ist ab sofort das Befüllen und Nachfüllen von Schwimmbecken, das Bewässern von Grünflächen und das Waschen von Fahrzeugen, Terrassen und ähnlichen Flächen untersagt. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Gemeinde hält weiter fest: «Seit Mitte Juni geht die Quellschüttung in Feldis und Scheid zurück. Ende August wurde die jemals gemessene Minimalmenge unterschritten.» Die Gemeinde bittet deshalb unter anderem auch darum, zu duschen statt zu baden – und das möglichst kurz. Ausserdem soll bei WC-Spülungen die Spartaste genutzt, Früchte und Gemüse in einem Becken gewaschen und das Wasser für das Blumengiessen oder die WC-Spülung verwendet und Wasch- und Geschirrspüler nur vollgefüllt laufen zu lassen.

Die Gemeinde empfiehlt ausserdem, einen Trinkwasservorrat für drei Tage zuhause zu haben. «Dies gibt allen Beteiligten bei einem Havariefall oder bei einem abrupten Ausfall der Quellen wichtige Überbrückungszeit.»