Drei Männer nach Einbruch in Allenwinden ZG festgenommen

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in ein Verkaufsgeschäft in Allenwinden hat die Zuger Polizei am frühen Donnerstagmorgen drei Tatverdächtige festgenommen. Es handelte sich um zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen 19-jährigen Mann.

(Keystone-SDA) Zwei der Täter seien am frühen Donnerstagmorgen kurz vor 04.00 Uhr in einem Verkaufsgeschäft an der Dorfstrasse von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden, als sie Zigaretten stehlen wollten, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag in einem Communiqué mit. Eine Drittperson hatte zuvor gemeldet, dass die Eingangstür beschädigt sei und sich Personen im Laden aufhielten.

Der dritte mutmassliche Täter konnte die Polizei am späten Donnerstagnachmittag festnehmen. Zwei mutmassliche Täter wurden aufgrund apathischen Verhaltens zur medizinischen Abklärung ins Spital gebracht, hiess es weiter. Die Jugendanwaltschaft ordnete Blut- und Urinproben an.

In derselben Nacht wurden in Allenwinden auch mehrere Autos aufgebrochen. Ob die drei jungen Männer auch dafür verantwortlich sind, werde zurzeit abgeklärt. Die Jugendanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug haben Strafuntersuchungen eingeleitet.