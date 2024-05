Erneut erstrahlen Polarlichter über der Schweiz

(Keystone-SDA) Ein starker geomagnetischer Sturm hat am späten Freitagabend Polarlichter in der Schweiz verursacht. Das farbenfrohe Phänomen war etwa von Ravoire im Unterwalls nordwärts zu sehen, wie der Wetterdienst des Bundes Meteoschweiz auf der Online-Plattform X mitteilte.

Die Winterthurer Sternwarte Eschenberg beobachtete das Naturschauspiel ebenfalls, wie die Sternwarte im Kanton Zürich am Freitagabend mitteilte. Die in mittleren Breiten sonst sehr seltenen Polarlichter seien für einmal keine Überraschung gewesen. Die zuständige Fachstelle habe auf mögliche Polarlichter in der Nacht auf Samstag hingewiesen.

Um die erwarteten Polarlichter zu sehen brauche es einen dunklen Ort, teilte die Sternwarte Hubelmatt Luzern am Freitagnachmittag mit. Zudem empfahl sie einen erhöhten Aussichtspunkt mit freier Sicht nach Norden.

Viele Eruptionen auf der Sonne

Der Grund für die erwarteten Polarlichter ist, dass auf der Sonne derzeit besonders viele Eruptionen stattfinden. In den letzten Tagen haben laut der Sternwarte Hubelmatt zwei Fleckengruppen auf der Sonne ständig Ausbrüche produziert. Diese sind aufgrund der Position der Fleckengruppe erdgerichtet weggeschleudert worden. Polarlichter entstehen, wenn solche Sonneneruptionen, bestehend aus geladenen Teilchen, hauptsächlich Elektronen und Protonen, in die Erdatmosphäre eindringen.

Zuletzt hatte eine Wetterkamera auf dem Säntis das farbenfrohe Naturspektakel in der Nacht auf vergangenen Montag festgehalten. Polarlichter sind laut Angaben des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) selten. Normalerweise seien sie in der Polarregion zu sehen.