Erste vier Todesopfer von Crans-Montana identifiziert

Keystone-SDA

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS sind die ersten vier Todesopfer identifiziert. Laut Polizeiangaben handelt es sich um zwei Schweizerinnen im Alter von 21 und 16 Jahren und zwei Schweizer im Alter von 16 und 18.

(Keystone-SDA) Nach der Identifizierung der Opfer wurden die Leichname den Familien übergeben, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte.

Die in den vergangenen Stunden geleistete umfangreiche Identifikationsarbeit der Walliser Kantonspolizei, des DVI (Disaster Victim Identification) sowie des Instituts für Rechtsmedizin habe es ermöglicht, bislang vier Todesopfer zu identifizieren.

Die Ermittlungen und Identifikationsverfahren in Bezug auf die weiteren Opfer, sowohl Verstorbene als auch Verletzte, würden weiterhin intensiv fortgeführt. Die Kantonspolizei Wallis will neue Informationen so bald wie möglich kommunizieren. Aus Respekt gegenüber den Angehörigen würden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen erteilt.

Der Brand in der Bar «Le Constellation» forderte 40 Tote und 119 Verletzte, so die letzte Bilanz, die am Freitag von den Walliser Behörden veröffentlicht wurde.