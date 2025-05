Erster Hitzetag in der Schweiz in Basel mit 30,2 Grad

Keystone-SDA

In der Schweiz ist am Samstag der erste Hitzetag des Jahres erreicht worden: In Basel-Binningen wurde die 30-Grad-Marke um 0,2 Grad überschritten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie Meteonews mitteilte, stieg das Thermometer in Basel-Binningen um 15 Uhr auf 30,2 Grad. Weitere Stationen wie Beznau AG, Visp VS, Leibstadt AG, Chur GR oder Gösgen AG lagen zu diesem Zeitpunkt nur wenige Zehntel unter der 30-Grad-Grenze. Verbreitet wurden am Samstag in der Deutschschweiz Temperaturen von über 28 Grad gemessen.