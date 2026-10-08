Fahrzeuge in Baar ZG mutwillig in Brand gesteckt

Keystone-SDA

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Mehrere Fahrzeuge sind am 28. September in Baar ZG ausgebrannt. Als Brandursache stehe Brandstiftung im Vordergrund, teilten die Strafuntersuchungsbehörden am Donnerstag auf X mit.

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(Keystone-SDA) Als die Feuerwehr nach 22 Uhr am Brandort an der Ruessenstrasse in Baar eintraf, standen bereits einige Fahrzeuge in Vollbrand. Zudem griffen Flammen auf das benachbarte Geschäftsgebäude über. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Trotzdem entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.