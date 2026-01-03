The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Falschfahrerin auf Autobahn A1 bei Oftringen AG gestoppt

Keystone-SDA

Eine Falschfahrerin ist am Samstag auf der Autobahn A1 bei Oftringen im Aargau gestoppt worden, bevor es zu einem Unfall kam. Den Notruf hatte ein Lieferwagenfahrer abgegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Notruf ging kurz vor 09.45 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale ein, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hielt ein weisser Chevrolet zunächst auf dem Pannenstreifen an. In einem verkehrsarmen Moment wendete die 68-jährige Lenkerin ihr Fahrzeug und fuhr anschliessend entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn in Richtung Zürich.

Ein korrekt fahrender Lieferwagenlenker bemerkte das Fahrzeug rechtzeitig, bremste ab und stellte sich dem entgegenkommenden Auto in den Weg, wie es weiter hiess. Dadurch habe auch die Lenkerin des Chevrolet anhalten müssen. Zu einer Kollision kam es nicht.

Die Frau gab an, gewendet zu haben, weil sie zuvor falsch gefahren sei. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. Sie wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft