Inflation zieht in den USA im September an

Keystone-SDA

Teilen

Die Inflation in den USA bleibt hartnäckig hoch und hat weiter zugelegt. Im September stiegen die Konsumentenpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent, nach einem Anstieg um 0,4 Prozent im August, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch bekanntgab.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Jahresvergleich zog die Teuerung derweil auf 3,7 Prozent an. Im August hatte die Jahresteuerung noch bei 3,4 Prozent gelegen. Ökonominnen und Ökonomen hatten im Durchschnitt mit einem Anstieg auf 3,6 Prozent gerechnet.

Auch abseits von Energie und Nahrungsmitteln blieb der Preisdruck hoch. Die sogenannte Kerninflation legte auf Monatssicht um 0,3 Prozent zu, nach einem Anstieg in demselben Ausmass einen Monat zuvor. Auf Jahressicht liegt die Kerninflation bei 2,6 Prozent nach zuvor 2,4 Prozent.