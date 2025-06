Kanton Uri soll Beteiligung an Sportzentrum in Schattdorf prüfen

Keystone-SDA

Der Urner Landrat unterstützt eine Mitfinanzierung des Sportzentrums Schattdorf durch den Kanton. Er hat den Regierungsrat beauftragt, eine Beteiligung des Kantons an der Dreifachturnhalle in der Höhe von 500'000 Franken zu prüfen.

(Keystone-SDA) Das Kantonsparlament überwies am Mittwoch ein Postulat von Walter Tresch (FDP) mit 54 zu 4 Stimmen. Die von privaten Investoren geplante Halle dürfte total vier Millionen Franken kosten. Auch die Gemeinde Schattdorf will sich an den Kosten beteiligen.

Der Regierungsrat unterstützte das Anliegen ebenfalls. Es seien zwar im Kanton Uri in den vergangenen Jahren mehrere Sportanlagen erstellt worden, hielt er in seiner schriftlichen Antwort fest. Dennoch bleibe das Angebot für die Vereine knapp.

Noch immer mangle es in Uri an Hallenkapazitäten, sagte auch der Mitte-Sprecher. Positiv wertete er, dass es bei der geplanten Dreifachturnhalle in Schattdorf bereits andere Sportinfrastrukturen gebe.

Von Seiten der FDP hiess es, eine moderne Infrastruktur sei nicht nur ein Standortfaktor. Der Kanton würde damit auch Wertschätzung gegenüber der Jugend und der Freiwilligenarbeit zeigen.

Der GLP-Sprecher bezeichnete das Projekt als «starkes Beispiel für private Initiative, ehrenamtliches Engagement und kommunale Unterstützung». Der Kanton setze mit einer Mitfinanzierung ein Signal zugunsten der Vereinskultur.