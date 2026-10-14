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Kantonsspital Obwalden wechselt per sofort den Direktor aus

Keystone-SDA

Peter Werder gibt seine Funktion als Direktor des Kantonsspitals Obwalden per sofort ab. Der Verwaltungsrat und Werder hätten sich im gegenseitigen Einvernehmen auf den Wechsel geeinigt, teilte das Spital am Mittwoch mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Bis zur Ernennung einer Nachfolge übernehme Josef Müller (65) die operative Leitung des Spitals interimistisch, hiess es im Communiqué weiter. Müller war zuletzt Geschäftsführer der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern. Seit 2023 ist er zudem Präsident des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ).

Das Kantonsspital Obwalden stehe am Beginn eines «mehrjährigen Integrationsprozesses» in die Luzerner Kantonsspital AG (Luks Gruppe), wie es weiter hiess. Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat sei Werder zum Schluss gekommen, dass diese Phase mit «frischen Kräften» in der Führung angegangen werden solle.

Werder (52) leitete das Spital seit Februar 2023. Er war zudem Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Luzerner Kantonsspital AG sowie Verwaltungsratsmitglied der Spital Obwalden Immobilien AG.

Die Obwaldner Stimmberechtigten haben im November 2025 einer Umwandlung des Obwaldner Kantonsspitals in die Spital Obwalden AG deutlich zugestimmt. Die Luks Gruppe soll spätestens 2029 60 Prozent der Anteile und damit die Hauptverantwortung für den Spitalbetrieb in Sarnen OW übernehmen.

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