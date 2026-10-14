Kein Millionengewinn bei der Swiss Lotto-Ziehung

Keystone-SDA

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Bei der Swiss Lotto Ziehung am Mittwoch hat es wieder keinen Gewinner gegeben. Um den Jackpot abzuräumen, wären die Gewinnzahlen 2, 3, 11, 13, 28 und 35 erforderlich gewesen. Die Glückszahl lautete 2, während 5 als Replay-Zahl und 319755 als Joker-Zahl gezogen wurden.

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(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 35,6 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html