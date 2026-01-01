Kirche in Amsterdam durch Brand in Silvesternacht zerstört

Keystone-SDA

In Amsterdam hat ein Brand in der Silvesternacht eine grosse Kirche weitgehend zerstört. Der rund 50 Meter hohe Turm und das Dach der Vondelkirche im Zentrum der Hauptstadt stürzten ein, wie die Sicherheitsbehörden mitteilten. Am Vormittag brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Bei dem Feuer in der schon seit Jahrzehnten nicht mehr als Gotteshaus genutzten Kirche gab es keine Verletzten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Eine grosse Zahl von Wohnungen in der Umgebung der Kirche wurde evakuiert. Rund 90 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Die Ursache des Brandes, der kurz nach Mitternacht ausbrach, ist noch nicht bekannt. Starker Wind fachte die Flammen an und sorgte für Funkenflug.

Brandursache noch unbekannt

Die Niederlande feierten den letzten Jahreswechsel, bei dem Böller und Raketen erlaubt waren. Die Menschen kauften weit mehr legales und illegales Feuerwerk als in den Vorjahren. Es kam zu etlichen Bränden. Ob der Brand in der Kirche mit Feuerwerk zusammenhängt, ist noch offen.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem Grossaufgebot an Kräften auch aus anderen Städten. Die Marine unterstützte die Löscharbeiten mit der grössten Hubarbeitsbühne der Niederlande, die 60 Meter in die Höhe gefahren werden kann. Ein Statiker stellte am Morgen fest, dass die Mauern der Kirche stehen bleiben werden und keine weitere Einsturzgefahr besteht, wie die Behörden mitteilten.

Bürgermeisterin beklagt «schrecklichen Brand»

«Es ist ein sehr heftiger und schrecklicher Brand in dieser monumentalen Kirche», sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema, wie Medien berichteten. «Unsere erste Sorge und Priorität gilt nun dem Wohlergehen und den Häusern der unmittelbaren Anwohner.»

Die Vondelkirche wurde 1872 erbaut und bis 1977 als römisch-katholische Kirche genutzt. Zuletzt wurde die neogotische Basilika anderweitig und für besondere Anlässe wie etwa Konzerte genutzt. 1904 hatte ein Brand den ursprünglichen Turm der Kirche zerstört.