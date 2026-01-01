Mann in Meilen ZH niedergestochen und schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Mittwochabend in Meilen ZH niedergestochen und schwer verletzt worden. Eine Frau wird der Tat verdächtigt. Sie wurde festgenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 39-jährige Mann aus Deutschland musste in ein Spital gebracht werden, wie die Zürcher Kantonspolizei am Donnerstag schrieb. Der Tat verdächtigt wird eine 40-jährige Schweizerin. Sie wurde kurz nach der Tat von der Stadtpolizei Uster ZH festgenommen.

Es bestehe der dringende Verdacht, dass die Frau dem Mann die Verletzungen mit einer Stichwaffe zugefügt habe, schrieb die Polizei. Zu den Umständen der Tat wurden Ermittlungen aufgenommen. Das Forensische Institut Zürich habe Spuren am Tatort gesichert.