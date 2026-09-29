Mann nach Sturz in Mellingen AG schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Ein 38-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Sonntag in Mellingen AG schwer am Kopf verletzt. Er dürfte mit seinem E-Trottinett gestürzt sein und war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar. Nach der Erstversorgung vor Ort flog ihn ein Rettungshelikopter in ein Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Drittpersonen haben den Mann auf der Farnstrasse kurz nach 1.00 Uhr gefunden, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Neben ihm sei sein E-Trottinett gelegen. Die Drittpersonen hätten umgehend die Einsatzkräfte alarmiert, worauf Rettungsdienst und mehrere Polizeipatrouillen ausgerückt seien.

Die Kantonspolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sei der 38-Jährige auf der Farnstrasse Richtung Kreuzzelgstrasse unterwegs gewesen.