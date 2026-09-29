The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden

Mann nach Sturz in Mellingen AG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 38-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Sonntag in Mellingen AG schwer am Kopf verletzt. Er dürfte mit seinem E-Trottinett gestürzt sein und war beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar. Nach der Erstversorgung vor Ort flog ihn ein Rettungshelikopter in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Drittpersonen haben den Mann auf der Farnstrasse kurz nach 1.00 Uhr gefunden, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Neben ihm sei sein E-Trottinett gelegen. Die Drittpersonen hätten umgehend die Einsatzkräfte alarmiert, worauf Rettungsdienst und mehrere Polizeipatrouillen ausgerückt seien.

Die Kantonspolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sei der 38-Jährige auf der Farnstrasse Richtung Kreuzzelgstrasse unterwegs gewesen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft