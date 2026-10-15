Mann nach versuchtem Raub in Rapperswil-Jona SG festgenommen

Keystone-SDA

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Ein 22-jähriger Schweizer ist am Dienstag nach einem versuchten Raubüberfall in Rapperswil-Jona SG festgenommen worden. Der Mann soll am Montag eine Verkäuferin eines Geschäfts mit einem Baseballschläger bedroht haben.

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(Keystone-SDA) Am Dienstagabend kontrollierten Angehörige der Kantonspolizei St. Gallen am Bahnhof Uznach einen 22-jährigen Schweizer und nahmen diesen fest, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Der Mann steht im Verdacht, den versuchten Raub in Rapperswil-Jona begangen zu haben.

Der Vorfall hatte sich am Montag kurz vor 10 Uhr an der Oberseestrasse ereignet. Ein unbekannter Mann betrat ein Verkaufsgeschäft und forderte die Herausgabe von Geld, indem er die anwesende Verkäuferin mit einem Baseballschläger bedrohte.

Die Verkäuferin kam der Forderung des Täters nicht nach. Daraufhin verliess der Mann das Geschäft ohne Beute und flüchtete mit einem Velo.

Die Kantonspolizei St. Gallen führt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen.