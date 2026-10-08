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Mann wird bei Nachbarschaftsstreit im Thurgau mit Messer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Streit zwischen Nachbarn ist in der Nacht auf Mittwoch in Landschlacht ein Mann mit einem Messer mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen in ein Spital. Ein 61-jähriger Mann wurde gemäss der Polizei vor Ort festgenommen und inhaftiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 3.45 Uhr wurden der Notrufzentrale Nachbarschaftsstreitigkeiten in einer Wohnung gemeldet, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Schweizern.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eröffnete gemäss Communiqué eine Strafuntersuchung. Die Polizei klärt den genauen Hergang ab.

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