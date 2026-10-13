The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Debatten
Newsletter

Mars-Rover «Perseverance» schafft Streckenrekord im All

Keystone-SDA

Raumfahrt Der Nasa-Rover "Perseverance" hat eine längere Strecke auf der Oberfläche eines anderen Planeten zurückgelegt als je ein Fahrzeug zuvor. "Perseverance" sei seit der Landung auf dem Mars 2021 insgesamt 45,22 Kilometer gefahren, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit habe er den bisherigen Rekord des Rovers «Opportunity» (auf Deutsch etwa: Gelegenheit) übertroffen, der zwischen 2004 und 2018 insgesamt 45,16 Kilometer zurückgelegt hatte. Ursprünglich seien für die «Perseverance»-Mission nur rund 20 Kilometer Fahrstrecke vorgesehen gewesen, hiess es von der Nasa weiter.

Der Rover habe aber alle Erwartungen übertroffen. Noch mindestens bis Ende 2028 soll «Perseverance» (auf Deutsch etwa: Ausdauer) mit seinen sechs Rädern weiter über den roten Planeten rollen und ihn erforschen. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft