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Meldung zu Freiburger Wahlen im Basisdienst

Die Meldung "14 Kandidierende bei Freiburger Staatsratswahlen vom November" haben Sie im Basisdienst erhalten (bsd102).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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