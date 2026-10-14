Mutmassliche Diebe mit abgeschlossenen E-Bikes in Brugg AG erwischt

Keystone-SDA

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Zwei Männer sind am Mittwoch dabei beobachtet worden, wie sie in Brugg AG mit noch abgeschlossenen E-Bikes aus einem Zug stiegen. Die Polizei nahm die beiden wegen Verdachts auf Diebstahl fest, wie sie am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Patrouillen der Regionalpolizei Brugg sowie der Kantonspolizei Aargau konnten die beiden Männer samt noch verschlossenen E-Bikes am Bahnhof feststellen, wie es hiess. Sie hätten der gemeldeten Beschreibung entsprochen.

Gemäss Mitteilung hatte ein Lokführer der SBB die mutmasslichen Diebe beim Aussteigen beobachtet, was ihm verdächtig vorgekommen sei. Daraufhin habe der die Polizei alarmiert.

Laut der Polizei handelt es sich bei den Verhafteten um algerische Staatsangehörige im Alter von 29 und 18 Jahren, die sich in der Schweiz im Asylverfahren befinden. Die Herkunft der E-Bikes sowie eine mögliche Beteiligung der Männer an weiteren Straftaten seien Gegenstand laufender Ermittlungen.