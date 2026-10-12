Nachwuchs bei den Gorillas im Basler Zoo

Keystone-SDA

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Im Zoo Basel ist ein männlicher Westlicher Flachlandgorilla zur Welt gekommen. Das Jungtier namens Xola wurde am 24. September geboren, dem Welt-Gorilla-Tag. Mutter ist die elfjährige Makala, Vater der 14-jährige Silberrücken Yeba.

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(Keystone-SDA) Makala kümmert sich aufmerksam um ihren ersten Nachwuchs und trägt ihn eng an ihren Bauch geschmiegt, wie der Zoo Basel am Montag mitteilte. Auch die anderen Mitglieder der Gorillagruppe interessierten sich für das Jungtier. Besonders das siebenjährige Weibchen Qaziba nähere sich Xola vorsichtig und berühre das Baby behutsam.

Noch hält Makala die übrigen Gruppenmitglieder jedoch auf Abstand. Werde ihr deren Neugier zu gross, ziehe sie sich mit ihrem Jungen an einen ruhigen Ort zurück, hiess es weiter.

Die Geburt folgt auf eine schwierige Zeit für die Gorillagruppe: Im Juli waren das Männchen Mobali und das wenige Tage alte Jungtier von Joas (37) gestorben.

Westliche Flachlandgorillas gelten laut Weltnaturschutzunion IUCN als vom Aussterben bedroht. Die Tiere sind vor allem durch Bejagung und die Zerstörung ihres Lebensraums gefährdet.