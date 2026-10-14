Nidwaldner Vertreter demissioniert aus der Luks Gruppe

Keystone-SDA

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Der Nidwaldner Hanspeter Kiser hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Luzerner Kantonsspital AG (Luks Gruppe) und der Spital Nidwalden Immobilien-Gesellschaft angekündigt. Der 70-Jährige gibt seine Mandate bis Ende April 2027 ab.

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(Keystone-SDA) Als Grund für die Demission der beiden Spital-Verwaltungsratsmandate gab Kiser das Alter an, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kantone Luzern und Nidwalden hiess.

Kiser vertritt den Kanton Nidwalden seit 2021, als sich das Luzerner Kantonsspital und das Kantonsspital Nidwalden zusammenschlossen, im Verwaltungsrat der Luks Gruppe. Zuvor gehörte er seit 2017 dem Spitalrat der Kantonsspitäler Nidwalden und Luzern an. Sein Mandat bei der Luks Gruppe endet laut Mitteilung Ende Jahr.

Zudem ist Kiser Präsident des Verwaltungsrats der Spital Nidwalden Immobilien-Gesellschaft (SNIG). Dieses Amt gibt er Ende April 2027 ab, wie es hiess. Die Gesellschaft ist für die Immobilien und die Infrastruktur des Spitals Nidwalden zuständig.

Der Nidwaldner Regierungsrat will in Kürze das Auswahlverfahren für die Nachfolge einleiten, wie er mitteilte. Die formelle Wahl des Vertreters im Verwaltungsrat der Luks Gruppe erfolgt durch die Generalversammlungen der Spital Nidwalden AG und der Luzerner Kantonsspital AG auf Vorschlag des Kantons Nidwalden.

Die Luks Gruppe umfasst aktuell neben dem Spital Nidwalden in Stans auch die Spitäler in Luzern, Sursee und Wolhusen.