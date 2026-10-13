Olten warnt vor falschen QR-Codes an Parkuhren

Keystone-SDA

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Unbekannte haben an mehreren Parkuhren in Olten im Kanton Solothurn gefälschte QR-Codes angebracht. Die Stadt warnt deshalb vor der Gefahr von Datendiebstahl.

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(Keystone-SDA) Die manipulierten Kleber leiten die Nutzerinnen und Nutzer auf betrügerische Internetseiten weiter, wie die Stadt Olten am Dienstag mitteilte. Dadurch könnten persönliche Zahlungsangaben gestohlen und anschliessend missbraucht werden.

Die Behörden rufen dazu auf, beim Einlesen von QR-Codes an den Automaten besonders vorsichtig zu sein. Für Twint-Zahlungen solle man den Code ausschliesslich direkt in der entsprechenden App scannen und keinesfalls die reguläre Handykamera verwenden.

Alternativ empfiehlt die Stadt, die Parkgebühren direkt mit Bargeld oder Karte an der Säule zu begleichen. Zudem können die offiziellen Anwendungen der Partner Parkingpay, EasyPark oder PrestoPark genutzt werden.

Die Stadtverwaltung hat wegen der Vorfälle rechtliche Schritte zur Strafverfolgung eingeleitet. Wer verdächtige Kleber an einer Parkuhr entdeckt, wird gebeten, diese umgehend telefonisch oder per E-Mail der städtischen Abteilung für Ordnung und Sicherheit zu melden.