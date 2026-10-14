Polizei erwischt Raser in Gadmen mit 156 Kilometern pro Stunde

Keystone-SDA

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Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstagnachmittag in Gadmen in der Gemeinde Innertkirchen einen Autofahrer erwischt, der massiv zu schnell unterwegs war. Der 62-jährige Mann raste mit 156 km/h durch eine 80er-Zone.

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(Keystone-SDA) Die Polizei hielt den Mann noch vor Ort an und brachte ihn für weitere Abklärungen auf eine Wache, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Bei der Einvernahme zeigte sich der Fahrer geständig. Er muss sich nun nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten.