Polizei stellt Diebesgut in Cinuos-chel GR sicher

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Graubünden hat in Cinuos-chel GR mutmassliches Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Franken sichergestellt. Ein verdächtiger Lieferwagen war am Samstag kurz vor 23.00 Uhr von einer Patrouille kontrolliert worden.

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(Keystone-SDA) Im Fahrzeug entdeckten die Polizeikräfte zahlreiche Baumaschinen sowie zwei Velos, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte. Das Diebesgut stammte aus vier Diebstählen im Oberengadin und wurde den sechs geschädigten Parteien zurückgegeben.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme der drei rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 32, 38 und 46 Jahren an. Die teilweise geständigen Männer wurden nach Bezahlung eines Depositums und mit einer Wegweisung des Amtes für Migration aus der Haft entlassen.