Polizei verhindert Streit von Jugendgruppen in Ostermundigen

Keystone-SDA

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Die Berner Kantonspolizei hat am Samstagabend in Ostermundigen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen verhindert. Bei anschliessenden Personenkontrollen stellte sie Vermummungsmaterial und Waffen sicher.

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(Keystone-SDA) Die ausgerückten Patrouillen hielten in der Nähe des Bahnhofs 13 Jugendliche und einen jungen Erwachsenen an, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Diese waren gemäss bisherigen Erkenntnissen mit dem Zug angereist, um mit einer anderen Gruppierung einen Streit zu suchen.

Bei der Überprüfung dieser ersten Gruppe beschlagnahmte die Polizei unter anderem Schlagstöcke und Elektroschocker. Kurze Zeit später traf auch die zweite Jugendgruppe in Ostermundigen ein.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Nach deren Abschluss geht ein entsprechender Rapport an die zuständige Jugendanwaltschaft.