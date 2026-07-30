Riehen BS erfasst neu biometrische Daten für Pässe und ID

Keystone-SDA

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In Riehen BS können ab August biometrische Daten für Pässe und Identitätskarten erfasst werden. Es handelt sich um ein Novum.

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(Keystone-SDA) Riehen ist damit schweizweit die erste Gemeinde ausserhalb eines Kantonshauptorts, die diese Dienstleistung anbietet, wie das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement am Donnerstag mitteilte.

Bislang mussten Antragstellende für die Erfassung der biometrischen Daten das kantonale Zentrum im Spiegelhof in Basel aufsuchen. Mit dem neuen Angebot im Gemeindehaus entfalle für die Bevölkerung der Landgemeinden dieser Weg. Gleichzeitig werde die städtische Stelle entlastet, heisst es weiter.

Im Kanton Basel-Stadt wurden in den vergangenen Jahren jährlich bis zu 17’000 Pässe und rund 22’000 Identitätskarten ausgestellt. Die Gemeinde Riehen bearbeitete bisher bereits rund acht Prozent der Anträge für Identitätskarten.

Das neue Erfassungszentrum wird von Mitarbeitenden der Einwohnerdienste der Gemeinde betrieben. Der Kanton vergütet der Gemeinde die erbrachten Leistungen nach Aufwand.