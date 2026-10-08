Ryanair-Chef erwartet bis Sommer 2027 keinen Kerosinmangel in EU

Keystone-SDA

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Europa dürfte bis zum Sommer 2027 von einem Kerosinmangel verschont bleiben. Dies erklärte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Donnerstag in Brüssel. Voraussetzung sei allerdings, dass kein "unvorhergesehenes Ereignis" eintrete.

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(Keystone-SDA) «Ich denke, es gibt keinen Zweifel an der Verfügbarkeit von Flugzeugtreibstoff in Europa in diesem Winter oder, offen gesagt, auch bis zum nächsten Sommer, sofern nicht irgendein unvorhergesehenes Ereignis eintritt», sagte O’Leary an einer Medienkonferenz des europäischen Airline-Verbands Airlines for Europe (A4E).

Befürchtungen über mögliche Engpässe waren aufgekommen, weil die Golfstaaten als wichtige Produzenten von Erdöl und Kerosin wegen des Nahostkriegs Schwierigkeiten haben, ihre Produkte zu exportieren. Die Ölanlagen dieser Länder werden sowohl vom Iran, der seinerseits von den USA angegriffen wird, als auch von den Huthi-Rebellen aus dem Jemen attackiert.

Hinzu kommen ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien. Die Ukraine verteidigt sich seit über viereinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.

In anderen Teilen der Welt laufen die Raffinerien auf Hochtouren, um Europa und weitere Kontinente beliefern zu können. Die Preise sind seit März allerdings stark gestiegen.

«Historisch gesehen war Flugzeugtreibstoff zwischen 10 und 15 Prozent teurer als ein Barrel Brent-Rohöl. Derzeit liegt der Preis 50 Prozent darüber», beklagte O’Leary.

Er rechne auch in den kommenden zwölf bis 18 Monaten nicht mit einer Änderung. Die ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien sowie die Attacken der Huthi-Rebellen und des Iran auf Anlagen im Nahen Osten würden die Versorgung weiter belasten.