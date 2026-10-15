Santschi Holzbau aus Uetendorf gewinnt Berner KMU Award

Keystone-SDA

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Die Santschi Holzbau GmbH aus Uetendorf hat den Berner KMU Award 2026 gewonnen. Der Familienbetrieb entschied eine Online-Abstimmung für sich, wie der Gewerbeverband Berner KMU am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Unternehmen aus Uetendorf baut seit fast 40 Jahren mit Holz und beschäftigt 20 Mitarbeitende. Geführt wird der Betrieb von den Brüdern Roland und Daniel Santschi. Die Firma zeichnet sich gemäss Mitteilung besonders durch ihre Ausbildungskultur aus.

Der Gewerbeverband verlieh die Auszeichnung im Rahmen seiner Delegiertenversammlung in Spiez zum neunten Mal. Neben dem Siegerunternehmen waren Blaser Café aus der Stadt Bern und die Fritzenhaus Chäsi aus Sumiswald nominiert.