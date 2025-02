Saudi-Arabien als Gastgeber für Ukraine-Friedensverhandlungen bereit

Saudi-Arabien hat sich bereit erklärt, Gastgeber für Friedensverhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu sein. "Das Königreich heisst die Ausrichtung des Gipfels in Saudi-Arabien willkommen und bekräftigt seine laufenden Bemühungen um einen dauerhaften Frieden zwischen Russland und der Ukraine", heisst es in einem auf der Plattform X veröffentlichten Schreiben des Aussenministeriums des Landes.