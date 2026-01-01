Schutz und Rettung Zürich rückt über 900 mal aus

Keystone-SDA

Über die Festtage sind Feuerwehr und Sanität von Schutz und Rettung Zürich über 900 mal ausgerückt. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Notrufe leicht ab.

(Keystone-SDA) Rund 2800 Notrufe erreichten die Zentrale, wie Schutz und Rettung Zürich am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 3000. Die Zentrale übernahm auch Notrufe aus den Kantonen Schaffhausen, Schwyz, und Zug.

Die Feuerwehr war vor allem in der Silvesternacht gefordert, besonders in der Zeit kurz nach Mitternacht. 30 mal musste sie ausrücken, vor allem wegen brennenden Containern und Abfalleimern. Auch Brandmeldeanlagen und brennende Gebüsche sorgten für Einsätze. Über die gesamten Festtage stand die Feuerwehr 97 mal im Einsatz, im Vorjahr waren es 98 Einsätze.

Die Sanität von Schutz und Rettung leistete in der Silvesternacht rund 100 Einsätze. Zwischen Weihnachten und Neujahr waren es 727, zwei Drittel davon auf dem Stadtgebiet. 2024 waren es noch 769 Einsätze gewesen. Bei mehreren Einsätzen wurde ein Notarzt benötigt.