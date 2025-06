Schweizer Banken: Kundschaft lobt Sicherheit, kritisiert Zinsen

Die Schweizerinnen und Schweizer sind mit der Sicherheit und dem Online-Banking ihrer Banken sehr zufrieden, bemängeln aber die tiefen Zinsen und hohen Gebühren. Das zeigt die jährliche Zufriedenheitsumfrage mit Banken des Online-Vergleichsdienstes Moneyland

(Keystone-SDA) In der Umfrage unter 1500 Personen in der Deutsch- und Westschweiz. schnitt das Kriterium Sicherheit am besten ab. Es wurde mit 8,2 von 10 Punkten bewertet. Gute Bewertungen erhielten auch das Online-Banking (8,0 Punkte) und die Freundlichkeit des Personals (7,9 Punkte), wie Moneyland am Dienstag mitteilte. Am schlechtesten beurteilt wurden die Zinsen für Sparkonten und Festgeldanlagen (6,4 Punkte) sowie Gebühren und Kosten (6,9 Punkte).

Besonders zufrieden zeigten sich ältere Kundinnen und Kunden im Alter von 50 bis 74 Jahren. Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab es kaum. Regional gaben Befragte in der Westschweiz den Zinsen noch tiefere Noten als jene in der Deutschschweiz.

Als Bank mit der höchsten allgemeinen Zufriedenheit wurde Neon genannt (8,3 Punkte). Am schlechtesten schnitt Cembra Money Bank (7,3 Punkte) ab.

Die Umfrage wurde im April durchgeführt.