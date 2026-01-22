Schweizer Film «Heldin» nicht auf die Liste der Oscar-Nominierungen

Der Schweizer Film "Heldin" von Petra Volpe hat es nicht auf die Liste für einen Oscar in der Kategorie "bester internationaler Film" geschafft. Am Donnerstagnachmittag wurden in Hollywood die Nominierungen in den zahlreichen Oscar-Kategorien mitgeteilt.

(Keystone-SDA) Im Rennen verblieben sind Frankreich («Ein einfacher Unfall»), Brasilien («The Secret Agent»), Norwegen («Sentimental Value»), Spanien («Sirât») und Tunesien («The Voice of Hind Rajab»).

Die 98. Oscar-Verleihung findet am 15. März 2026 statt