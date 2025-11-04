Machen Sie sich bereit für die Abstimmung vom 30. November
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Am 30. November steht in der Schweiz wieder ein Abstimmungssonntag an – sind Sie bereit?
Ein Thema sorgt derzeit besonders für Gesprächsstoff. Das Erben, oder präziser: die Erbschaften der Superreichen.
Die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso hat eine breite Diskussion ausgelöst – nicht nur in den Medien, sondern auch am Küchentisch. Sie will Erbschaften grosser Vermögen stärker besteuern, um damit den Kampf gegen die Klimaerwärmung zu finanzieren.
Doch laut der ersten Umfrage vor der Abstimmung scheint die Mehrheit der Stimmberechtigten davon nicht überzeugt: Mitte Oktober sprachen sich 62 % der Befragten gegen die Initiative aus.
Auch bei uns wurde diskutiert – in der Sendung Let’s Talk haben Juso-Präsidentin Mirjam Hofstetmann und der Präsident der Jungfreisinnigen, Jonas Lüthy, ihre Argumente ausgetauscht. Ein Blick in unseren Talk lohnt sich!
Meine Kollegin Pauline Turuban hat zudem einen internationalen Vergleich gewagt: Wie steht die Schweiz bei der Erbschaftssteuer im Vergleich zu anderen OECD-Ländern da? Ihr Fazit: So grosszügig, wie oft angenommen, ist das Schweizer Modell nicht.
Etwas weniger im Rampenlicht steht die zweite Vorlage, der Service citoyen, also die Einführung eines Bürgerdienstes für alle Schweizerinnen und Schweizer. Auch hier zeigt die erste SRG-Umfrage ein verhaltenes Bild – nur 48 % würden dem Vorschlag zustimmen.
Und jetzt kommt eine gute Nachricht für Sie: Egal, wie die Abstimmung ausgeht – als Auslandschweizerin oder Auslandschweizer müssen Sie keinen Bürgerdienst in der Schweiz leisten. Mein Kollege Balz Rigendinger hat das für Sie recherchiert und bestätigt.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und – falls Sie abstimmen – ein Entscheid, der für Sie stimmt!
Herzliche Grüsse
Katy Romy
Die Resultate der Abstimmungsumfrage
SRG-Umfrage: Erbschaftssteuer fällt durch, Service citoyen hat es schwer
Internationaler Vergleich und eine Analyse:
Erbschaftssteuer: Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich?
Service Citoyen: Dienstpflicht auch für Bürger:innen im Ausland?
Unser Talk zur Erbschaftssteuer:
«Erben können ja drei oder vier Villen verkaufen»
Reden Sie mit:
Die beiden Vorlagen detailliert erklärt:
Erbschaftssteuer für Superreiche: Die Juso-Initiative kurz erklärt
Ein Milizdienst für alle? Die Schweiz entscheidet an der Urne
Unsere Artikel über die Superreichen in der Schweiz:
Sind Superreiche Fluch oder Segen für die Schweiz?
Die Schweiz buhlt um mobile Millionär:innen – aber sie ist längst nicht die einzige
Unsere Abstimmungshilfe:
Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
So funktioniert das politische System der Schweiz
