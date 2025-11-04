Machen Sie sich bereit für die Abstimmung vom 30. November

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland



Am 30. November steht in der Schweiz wieder ein Abstimmungssonntag an – sind Sie bereit?



Ein Thema sorgt derzeit besonders für Gesprächsstoff. Das Erben, oder präziser: die Erbschaften der Superreichen.



Die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso hat eine breite Diskussion ausgelöst – nicht nur in den Medien, sondern auch am Küchentisch. Sie will Erbschaften grosser Vermögen stärker besteuern, um damit den Kampf gegen die Klimaerwärmung zu finanzieren.



Doch laut der ersten Umfrage vor der Abstimmung scheint die Mehrheit der Stimmberechtigten davon nicht überzeugt: Mitte Oktober sprachen sich 62 % der Befragten gegen die Initiative aus.



Auch bei uns wurde diskutiert – in der Sendung Let’s Talk haben Juso-Präsidentin Mirjam Hofstetmann und der Präsident der Jungfreisinnigen, Jonas Lüthy, ihre Argumente ausgetauscht. Ein Blick in unseren Talk lohnt sich!



Meine Kollegin Pauline Turuban hat zudem einen internationalen Vergleich gewagt: Wie steht die Schweiz bei der Erbschaftssteuer im Vergleich zu anderen OECD-Ländern da? Ihr Fazit: So grosszügig, wie oft angenommen, ist das Schweizer Modell nicht.



Etwas weniger im Rampenlicht steht die zweite Vorlage, der Service citoyen, also die Einführung eines Bürgerdienstes für alle Schweizerinnen und Schweizer. Auch hier zeigt die erste SRG-Umfrage ein verhaltenes Bild – nur 48 % würden dem Vorschlag zustimmen.



Und jetzt kommt eine gute Nachricht für Sie: Egal, wie die Abstimmung ausgeht – als Auslandschweizerin oder Auslandschweizer müssen Sie keinen Bürgerdienst in der Schweiz leisten. Mein Kollege Balz Rigendinger hat das für Sie recherchiert und bestätigt.



Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und – falls Sie abstimmen – ein Entscheid, der für Sie stimmt!



Herzliche Grüsse

Katy Romy



2 Minuten

Katy Romy

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe. Weitere Sprache: 1 Français fr Les votations du 30 novembre approchent – êtes-vous prêts? Original Mehr Les votations du 30 novembre approchent – êtes-vous prêts?

Die Resultate der Abstimmungsumfrage

Mehr Schweizer Politik SRG-Umfrage: Erbschaftssteuer fällt durch, Service citoyen hat es schwer Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Nein zur Erbschaftssteuer, ein Ringen um den Service citoyen: Das zeigt die erste SRG-Umfrage zu den Abstimmungen vom 30. November. Mehr SRG-Umfrage: Erbschaftssteuer fällt durch, Service citoyen hat es schwer

Internationaler Vergleich und eine Analyse:

Mehr Schweizer Politik Erbschaftssteuer: Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Juso-Initiative rückt die Erbschaftssteuer in den Fokus. Doch weltweit verliert diese Steuer an Bedeutung. Mehr Erbschaftssteuer: Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich?

Mehr Schweizer Politik Service Citoyen: Dienstpflicht auch für Bürger:innen im Ausland? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Service-Citoyen-Initiative sieht eine Dienstpflicht für alle Schweizerinnen und Schweizer vor. Auch für solche im Ausland? Streng genommen: Ja. In der Praxis aber nicht. Mehr Service Citoyen: Dienstpflicht auch für Bürger:innen im Ausland?

Unser Talk zur Erbschaftssteuer:

Mehr Schweizer Politik «Erben können ja drei oder vier Villen verkaufen» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Juso will mit einer Erbschaftssteuer hohe Vermögen radikal abschöpfen. Let’s talk fragt: Ist das fair – oder trifft es am Ende uns alle? Mehr «Erben können ja drei oder vier Villen verkaufen»

Reden Sie mit:

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Balz Rigendinger Erbschaftssteuer: Wie beurteilen Sie den Beitrag von Superreichen an die Gesellschaft? Am 30. November stimmt die Schweiz über die Erbschaftssteuer-Initiative ab. Nehmen Sie an der Diskussion teil 69 Likes Diskussion anzeigen

Die beiden Vorlagen detailliert erklärt:

Mehr Schweizer Politik Erbschaftssteuer für Superreiche: Die Juso-Initiative kurz erklärt Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Eine Erbschaftssteuer auf hohe Vermögen – fürs Klima. Darüber stimmt die Schweiz am 30. November ab. Alles, was Sie zur Initiative wissen müssen. Mehr Erbschaftssteuer für Superreiche: Die Juso-Initiative kurz erklärt

Mehr Schweizer Politik Ein Milizdienst für alle? Die Schweiz entscheidet an der Urne Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz stimmt am 30. November über eine Initiative ab, die den Militärdienst durch einen Milizdienst ersetzen will, der auch für Frauen gilt. Mehr Ein Milizdienst für alle? Die Schweiz entscheidet an der Urne

Unsere Artikel über die Superreichen in der Schweiz:

Mehr Swiss Abroad Sind Superreiche Fluch oder Segen für die Schweiz? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Reichtum in der Schweiz ist sehr ungleich verteilt: Das reichste Prozent besitzt 45% des Vermögens. Die Reichen zahlen aber einen Grossteil der Steuern. Mehr Sind Superreiche Fluch oder Segen für die Schweiz?

Mehr Die Schweiz buhlt um mobile Millionär:innen – aber sie ist längst nicht die einzige Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Hunderte von wohlhabenden Ausländer:innen erhoffen sich durch den Umzug in die Schweiz ungünstigen Steuern und Vorschriften zu entgehen. Mehr Die Schweiz buhlt um mobile Millionär:innen – aber sie ist längst nicht die einzige

Unsere Abstimmungshilfe:

Mehr Auswandern Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden. Mehr Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister

Mehr Demokratie So funktioniert das politische System der Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität. Mehr So funktioniert das politische System der Schweiz

