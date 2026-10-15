Schweizer Stellenmarkt zeigt Stabilisierung – Handwerker gesucht

Keystone-SDA

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Der Schweizer Stellenmarkt zeigt im dritten Quartal 2026 eine Stabilisierung. Dabei haben die Job-Angebote für Handwerks- und technische Berufe weiter zugelegt.

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(Keystone-SDA) Insgesamt hat sich im dritten Quartal eine leichte Erholung ergeben, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Swiss Job Market Index von Adecco und des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich hervorgeht. So stieg die Zahl der ausgeschriebenen Stellen sowohl zum zweiten Quartal 2026 als auch gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,8 Prozent.

Im Berufsfokus zeigen dabei Handwerks- und technische Berufe weiterhin ein überdurchschnittliches Stellenwachstum. Der quartalsweise erscheinende Index richtet dabei das Augenmerk für einmal auf die längere Frist.

So haben die offenen Stellen in Handwerks- und technischen Berufen seit 2015/16 um 131 Prozent zugenommen und damit mehr als viermal so viel wie der Gesamtindex der offenen Stellen (+30 Prozent). Den stärksten Zuwachs verzeichneten dabei die Untergruppen Bau- und Ausbaufachkräfte wie Bauspengler oder Sanitär- und Heizungsinstallateure. Dahinter folgen die Elektriker wie Bauelektriker und verwandte Berufe.

Der Zuwachs könnte teils durch die gute Baukonjunktur, teils durch andere Faktoren wie demografische Alterung getrieben sein, heisst es dazu. Trotz der weiterhin hohen Nachfrage habe sich der Fachkräftemangel indes seit 2023 entspannt.

Nur ein Viertel der Handwerks- und technischen Berufe gilt zudem als moderat automatisierungsgefährdet und lediglich 2 Prozent als hoch automatisierungsgefährdet durch KI. Dies verdeutliche, dass Handwerks- und technische Berufe trotz der konjunkturellen Unsicherheiten robuste Beschäftigungsperspektiven böten, gestützt durch die anhaltend hohe Nachfrage, den demografisch bedingten Ersatzbedarf und das geringe Automatisierungsrisiko.