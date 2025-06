Schwyzer und Urner Polizisten schnappen schlafenden Autodieb

Keystone-SDA

Ein rumänischer Staatsangehöriger hat am Dienstagmorgen in der Stadt Zug einer Frau das Auto entwendet. Der mutmassliche Dieb konnte kurz darauf im Kanton Schwyz festgenommen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann näherte sich am Dienstag einer 39-jährigen Frau, die an der Dammstrasse in der Stadt Zug in ihr Auto gestiegen war. Er öffnete die Fahrertür und bat sie, sich auf den Rücksitz zu setzen. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, stieg aus und entfernte sich, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Der Mann setzte sich ans Steuer und fuhr davon.

Rund eine Stunde später wurde das gestohlene Fahrzeug bei einem Parkplatz an der Axenstrasse im Kanton Schwyz entdeckt. Der Mann schlief zu diesem Zeitpunkt auf dem Fahrersitz.

Die Kantonspolizeien Schwyz und Uri konnten den Mann festnehmen. Aufgrund seines Zustands wurde im Spital eine Blut- und Urinprobe durchgeführt.