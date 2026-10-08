The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Mit der Schweiz verbunden
Podcast

Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall in Liesberg BL hospitalisiert

Keystone-SDA

Zwei Personenwagen sind am Mittwochnachmittag in Liesberg BL kollidiert. Dabei wurden sechs Personen verletzt und von der Sanität und einem Rettungshelikopter in umliegende Spitäler gebracht, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben kurz nach 15.30 Uhr auf der Baselstrasse. Ein 81-jähriger Autofahrer sei in Richtung Laufen unterwegs gewesen, als er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei.

Der Senior kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 29-Jährigen gefahren wurde und in dem sich noch vier weitere Personen befanden, wie es hiess. Anschliessend sei das Auto des 81-Jährigen zurück auf seine Fahrspur geraten und mehrfach gegen die Leitplanke geprallt.

Laut der Polizei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Baselstrasse sei zeitweise vollständig gesperrt gewesen und habe nach rund zwei Stunden wieder freigegeben werden können. Die genaue Unfallursache werde untersucht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft