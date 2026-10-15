SP Schwyz lanciert Initiative gegen hohe Mieten

Keystone-SDA

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Die SP des Kantons Schwyz hat an ihrem ausserordentlichen Parteitag eine kantonale Initiative gegen hohe Mieten lanciert. Sie fordert, dass in jeder Gemeinde mindestens 20 Prozent der neu erstellten Wohnungen preisgünstig sind.

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(Keystone-SDA) Die Initiative trägt den Namen «Mietwahnsinn stoppen: Schluss mit der Verdrängung der lokalen Bevölkerung». Die SP reagiere damit auf die steigenden Mietpreise, hiess es in der Mitteilung der SP Schwyz am Donnerstag. Laut Fraktionspräsident Jonathan Prelicz sind die Angebotsmieten im Kanton Schwyz in den letzten fünf Jahren um «unglaubliche» 30 Prozent gestiegen.

Laut der Mitteilung kann die Geschäftsleitung weitere Parteien oder Organisationen als «gleichberechtigte Partner» einbeziehen.