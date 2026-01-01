Staatsrat drückt Angehörigen der Opfer sein Beileid aus

Keystone-SDA

Der Walliser Staatsratspräsident Mathias Reynard hat den Angehörigen der Opfer der Katastrophe in Crans-Montana VS im Namen des Kantons das Beileid ausgedrückt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Silvesterabend hätte ein Fest werden sollen, und dieses habe sich in einen Albtraum verwandelt, sagte Reynard an einer Medienkonferenz am Donnerstagvormittag. Den Einsatzequipen sprach Reynard seinen Dank aus. Die Walliser Regierung stehe allen zur Seite, die von dem Drama betroffen seien.

Bei dem Brand in einer Bar in der Nacht auf den Neujahrstag kamen zahlreiche Personen ums Leben, weitere wurden teilweise schwer verletzt. Die Behörden gingen am Donnerstag davon aus, dass Personen aus zahlreichen Ländern vom Unglück betroffen sind.