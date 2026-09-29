Stadler ernennt Philipp Brunner zum neuen Konzernchef

Keystone-SDA

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Stadler Rail ernennt Philipp Brunner per 1. Januar 2027 zum neuen Group CEO. Der 42-Jährige folgt auf Markus Bernsteiner, der den Konzern seit 2023 operativ führt.

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(Keystone-SDA) Bernsteiner will sich mit 60 Jahren auf Verwaltungsratsmandate konzentrieren, wie Stadler am Dienstag mitteilte. Der Wechsel sei «von langer Hand» geplant gewesen.

Brunner arbeitet seit 2010 für Stadler. Er leitet derzeit die Division Zentraleuropa und seit Januar 2026 interimistisch auch die Division Deutschland. Seit 2021 gehört er der Konzernleitung an.

Bernsteiner kam 1999 zu Stadler und war unter anderem Chef des Werks in Bussnang, Leiter der Division Schweiz, Leiter der Division Components und stellvertretender Group CEO. Seit Anfang 2023 führt er die Stadler-Gruppe operativ.

Unter Bernsteiner stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 40 Prozent auf 2,0 Milliarden Franken. Für 2026 erwartet Stadler weiterhin einen Umsatz von deutlich über 5,0 Milliarden Franken und eine EBIT-Marge von über 5,0 Prozent.

Die Nachfolge an der Spitze der Divisionen Zentraleuropa und Deutschland ist laut der Mitteilung weit fortgeschritten. Die neuen Divisionsleiter sollen später bekannt gegeben werden.