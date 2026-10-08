Stadt Kriens senkt die Steuern und budgetiert rote Zahlen

Keystone-SDA

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Trotz einem Budgetdefizit von 27,7 Millionen Franken soll in Kriens LU der Steuerfuss 2027 um 0,05 Einheiten auf 1,8 Einheiten sinken. Die Stadt könne sich dies dank hohen Überschüssen in den Jahren 2023 bis 2025 leisten, teilte der Stadtrat mit.

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(Keystone-SDA) Auch für das laufende Jahr werde ein positives Finanzergebnis erwartet, hiess es in der Mitteilung der Stadt Kriens vom Donnerstag. Die Bevölkerung solle deswegen mit einer Steuerfusssenkung an der guten finanziellen Entwicklung teilhaben. Kriens hatte bereits per 2026 den Steuerfuss gesenkt.

Die Stadt Kriens hatte dank eines Pharmaunternehmens vorübergehend hohe Steuereinnahmen. Die einst finanzschwache Gemeinde gilt heute als finanzstark.

Das Unternehmen hat 2026 Kriens aber Richtung Luzern verlassen, die Gewinnsteuern sinken im Budget 2027 um 29 Millionen Franken, wie die Stadt mitteilte. In den Finanzausgleich (der jeweils mit Verspätung auf Veränderungen der Finanzkraft reagiert) muss die Stadt Kriens im nächsten Jahr 6 Millionen Franken einzahlen. Noch 2025 hatte sie gleich viel Geld aus diesem Ausgleichstopf erhalten.

Die kommenden drei bis vier Jahre dürften anspruchsvoll werden, teilte die Stadt Kriens mit. Dank dem freien Eigenkapital von über 300 Millionen Franken, verfüge die Stadt aber über eine solide Ausgangslage, um auch die hohen geplanten Investitionen zu bewältigen.