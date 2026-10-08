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Stadt Luzern besetzt Leitung ihrer neuen Wohnbaustiftung

Keystone-SDA

Der Luzerner Stadtrat hat den Stiftungsrat der neuen "Stiftung Wohnraum für alle" ernannt. Das fünfköpfige Gremium wird vom Luzerner Dominik Durrer und von der Baslerin Natalia Wespi präsidiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies hat die Stadt Luzern am Donnerstag mitgeteilt. Durrer gehört derzeit noch dem Vorstand der allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) an. Er wird dieses Amt nach Angaben der Stadt aufgeben.

Die Stadt Luzern ist im Stiftungsrat mit Denise Weber-Zingg vertreten, die im Rechtsdienst der Baudirektion arbeitet. Die weiteren Mitglieder sind Pascal Mühlebach (Luzern) und Herbert Zaugg (Bern).

Die Stiftung soll gemäss der Mitteilung in den nächsten Wochen gegründet werden. Sie wird mit 70 Millionen Franken alimentiert und soll preisgünstige Wohnungen bereitstellen. Ihre Schaffung war von den Stimmberechtigten am 14. Juni beschlossen worden.

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