Stadt Winterthur tritt bei Schulhausbau auf die Bremse

Keystone-SDA

Der Winterthurer Stadtrat tritt auf die Kostenbremse: Der ursprünglich geplante Erweiterungsbau des Wülflinger Schulhauses Ausserdorf sei viel zu teuer. Nun gibt es vorerst lediglich einen renovierten Turnhallentrakt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadt will im stark wachsenden Stadtteil Wülflingen einen Gross-Hort für 180 Kinder bauen. Als Siegerprojekt wählte die Stadt das Gebäude «Cirque», ein zweistöckiges Gebäude, das keinen rechtwinkligen Grundriss hat, sondern mit seinen sehr vielen Ecken beinahe schon rund erscheint.

Dies ist nun zum Problem geworden. Die Gebäudegeometrie sei «komplex», so der Stadtrat in einer Mitteilung vom Montag. Im Vergleich zu anderen Projekten seien die Kosten des Projekts unverhältnismässig. Der Hort sollte geschätzt rund 6 Millionen Franken kosten – angesichts der angespannten Finanzen zu viel.

Der Stadtrat geht beim Betreuungsgebäude deshalb auf Feld eins und beginnt von vorne. Weiterverfolgt wird derzeit nur die Sanierung der historischen Turnhallen aus dem Jahr 1925. Diese kostet voraussichtlich rund 5,5 Millionen Franken.