Thurgauer Polizei ermittelt Geldkurier eines Telefonbetrugs

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Thurgau hat nach einem Telefonbetrug am Wochenende im Hinterthurgau einen Geldkurier ermittelt. Der 71-jährige Schweizer transportierte das Geld im Auftrag Dritter, wusste nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei jedoch nicht, dass er für Betrüger unterwegs war.

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(Keystone-SDA) Dem Betrug ging ein Telefonanruf voraus, bei dem ein 60-jähriger Mann dazu gebracht wurde, Bargeld an einen ihm unbekannten Kurier zu übergeben.

Die genauen Umstände werden derzeit von der Kantonspolizei abgeklärt. Der Kurier wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.