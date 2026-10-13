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Thurgauer Polizei ermittelt Geldkurier eines Telefonbetrugs

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat nach einem Telefonbetrug am Wochenende im Hinterthurgau einen Geldkurier ermittelt. Der 71-jährige Schweizer transportierte das Geld im Auftrag Dritter, wusste nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei jedoch nicht, dass er für Betrüger unterwegs war.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dem Betrug ging ein Telefonanruf voraus, bei dem ein 60-jähriger Mann dazu gebracht wurde, Bargeld an einen ihm unbekannten Kurier zu übergeben.

Die genauen Umstände werden derzeit von der Kantonspolizei abgeklärt. Der Kurier wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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