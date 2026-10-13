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Uri hebt Feuerverbot im Wald per sofort auf

Keystone-SDA

Der Kanton Uri hat heute Dienstag das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aufgehoben. Neu gilt die Gefahrenstufe drei von fünf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gefahr eines Waldbrandes habe sich wegen der flächendeckenden Niederschläge und der tieferen Temperaturen «entspannt», hiess es im Communiqué.

Nichtsdestotrotz soll die Bevölkerung weiterhin sorgfältig mit dem Feuern im Wald und im Freien umgehen. Es seien nur fest eingerichtete Feuerstellen zu benützen, so die Sicherheitsdirektion. Bei starkem Wind, vor allem vor und während Gewittern, soll wegen des Funkenflugs kein Feuer entfacht werden. Feuer müssten stets beaufsichtigt und vor dem Weggehen vollständig gelöscht werden.

Laut der aktuellen Gefahrenübersicht des Bundesamts für Umwelt (Bafu) gilt in sämtlichen Zentralschweizer Kantonen die Waldbrandgefahr als «erheblich».

Für einzelne Walliser Täler, etwas das Vispertal und das Saastal, gilt nach wie vor die höchste Gefahrenstufe 5 (sehr grosse Gefahr).

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