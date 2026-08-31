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Geldcast Talk: Was treibt die Inflation?

Fabio Canetg
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Die neue Folge unseres Finanzpodcasts Geldcast ist da. Hören Sie hier das Gespräch zwischen Fabio Canetg und Geldpolitik-Professorin Sarah Lein.

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Was treibt die Inflation?

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Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Im Sommer stieg die Inflation an. Geldpolitik-Professorin Sarah Lein erklärt jetzt, was dahintersteckt.

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