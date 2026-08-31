Geldcast Talk: Was treibt die Inflation?

Teilen

1 Minute

Fabio Canetg Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Die neue Folge unseres Finanzpodcasts Geldcast ist da. Hören Sie hier das Gespräch zwischen Fabio Canetg und Geldpolitik-Professorin Sarah Lein.

Mehr Was treibt die Inflation? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Im Sommer stieg die Inflation an. Geldpolitik-Professorin Sarah Lein erklärt jetzt, was dahintersteckt. Mehr Was treibt die Inflation?

Beliebte Artikel Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch